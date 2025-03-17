Юношу с «синдромом оборотня» признали самым волосатым в мире

Лалита Патидара из Индии признали человеком с самым волосатым лицом в мире

В Индии найден самый лохматый в мире юноша. Об этом сообщает издание People.

В феврале 18-летний Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннесса в качестве человека с самым большим количеством волос на лице: у него они покрывают 95 процентов лица и растут даже на носу и щеках. Специалисты насчитали в среднем 201,72 волоса на каждом квадратном сантиметре его лица.

Патидар страдает врожденным гипертрихозом, или «синдромом оборотня» — заболеванием, при котором волосы покрывают все тело и голову. Представители Книги рекордов Гиннесса утверждают, что со Средних веков зарегистрировано не более 50 подобных случаев.

Симптомы у Патидара начали проявляться с шести лет. Именно тогда он стал жертвой издевательств в школе. Сверстники обзывали его «обезьяной» и бросали в него камнями. «Они боялись меня, но потом узнали получше, поговорили и поняли, что мы не такие уж разные, — объяснил он. — Я только снаружи выгляжу по-другому, а внутри такой же».

Ранее сообщалось, что Аннет Лоуренс из Великобритании перестала брить постоянно растущую бороду из-за оскорблений в сети. Женщина смогла повысить осведомленность людей о своем диагнозе и помочь женщинам, имеющим такие же проблемы со здоровьем.