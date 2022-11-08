Женщина с бородой перестала бриться из-за оскорблений в сети

Newsweek: женщина с синдромом поликистозных яичников перестала брить растущую бороду

Аннет Лоуренс из английского графства Бакингемшир перестала брить постоянно растущую бороду из-за оскорблений в сети. Об этом сообщает Newsweek.

Проблемы со здоровьем начались у Лоуренс в период полового созревания. У нее был лишний вес и прыщи, из-за чего над ней постоянно издевались сверстники. В возрасте 19 лет девушка узнала, что у нее синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — эндокринное нарушение у женщин репродуктивного возраста, которое вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также провоцирует гирсутизм — патологический рост волос по мужскому типу. По словам Лоуренс, в то время она не задумывалась о проблемах, которые влечет за собой диагноз.

Спустя год женщина заметила, что над ее верхней губой начали расти волосы. К 30 годам растительность появилась и на подбородке. «Я пробовала электроэпиляцию и лазерную эпиляцию. Но к 45 годам объем волос увеличился до такой степени, что я могла отрастить бороду. Поэтому я была вынуждена начать бриться», — рассказывает она.

Лоуренс снова стала жертвой насмешек, но теперь уже в социальных сетях. «Даже когда у меня было всего несколько волосков на лице, бесчисленное количество пользователей говорили мне: "Иди побрейся, братан". Иногда они спрашивали меня: "Ты мужчина или женщина?"» — вспоминает она.

Несмотря на оскорбления, женщина приняла решение не скрывать свои проблемы со здоровьем и перестала бриться. «Одна из основных причин, по которой я решила отрастить бороду, заключалась в том, чтобы привлечь внимание к СПКЯ. Самый простой способ сделать это — заставить людей спрашивать: "Почему у тебя борода?"» — говорит Лоуренс.

Вскоре она увидела, что добилась поставленной цели и смогла повысить осведомленность людей о своем диагнозе. Многие женщины, имеющие такие же проблемы, начали делиться собственными опытом и благодарить Лоуренс за поддержку. Женщина, в свою очередь, избавилась от комплексов и приняла себя. «Ваш отпечаток пальца не будет повторен ни в какой форме. Итак, если вы совершенно уникальны, почему вы должны соответствовать тому, чего хотят другие люди?» — заключила Лоуренс.

Ранее сообщалось, что жительница Индии отрастила усы, решила жить по своим правилам и отказалась сбривать растительность на лице, несмотря на советы окружающих.