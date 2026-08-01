Раскрыта неожиданная причина отставки главы Минобороны Украины

Экс-глава Минобороны Украины Федоров обсуждал свою президентскую кампанию

Причиной отставки бывшего главы Минобороны Украины Михаила Федорова стала встреча с грантовыми активистами, где он обсуждал перспективы своей президентской кампании. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Во время встречи обсуждалось участие в будущей президентской кампании Федорова, звучали здравицы в честь седьмого президента Украины Михаила Альбертовича и тому подобное», — приводит издание слова украинского журналиста Владимира Бойко.

Уточняется, что помещение, где состоялась встреча было полно средствами прослушки, поэтому президент Украины Владимир Зеленский быстро узнал об инциденте. По словам Бойко, после этого «была решена» судьба Федорова.

30 июля Федоров допустил свое возвращение, но отказался занимать «декоративную должность». Он отметил, что «двери еще не закрыты», поскольку финального разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не было. Экс-министр уточнил, что не выдвигал никакого ультиматума, а покинул свой пост вместе с правительством.