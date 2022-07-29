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Женщина отрастила усы и отказалась сбривать их

NDTV: индианка решила жить по своим правилам и отрастила усы

Фото: @ajaylaloo.laloo

Жительница округа Каннур, штат Керала в Индии, отрастила усы, решила жить по своим правилам и отказалась сбривать растительность на лице, несмотря на советы окружающих. Об этом сообщает NDTV.

35-летняя Шийя столкнулась с проблемой роста волос на верхней губе после того, как ей удалили матку. В общей сложности за десять лет женщина перенесла шесть хирургических операций. В ходе одной из них врачи удалили кисты из ее яичников, а в ходе другой — ей удалили опухоль из груди.

В отличие от большинства женщин с подобной проблемой, индианка решила отрастить усы. Такой образ ей очень понравился. «Я не могу жить без усов. Когда началась пандемия COVID-19, мне не нравилось постоянно носить маску, так как она скрывала мое лицо», — сказала Шийя.

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По словам женщины, она не пытается что-либо доказать наличием у себя усов. «Я просто делаю то, что мне нравится. Если бы у меня было две жизни, возможно, одну я бы прожила для других», — сказала она.

Усы Шийи стали частью ее жизни. Люди часто издевались над ней из-за ее внешности, но она не хочет ее менять. Даже муж и семья женщины не возражают против ее усов.

Шийя подчеркнула, что сейчас у нее достаточно уверенности в себе, чтобы передать дочери такое же отношение к жизни.

Ранее сообщалось, что жительница Казахстана похвасталась бородой, которую она растила 35 лет и ни разу не брила. К моменту появления бороды женщина давно была замужем, родила сына и дочь.

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Алиса Дмитриева
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