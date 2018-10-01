Старушка похвасталась не бритой 35 лет бородой

Жительница Казахстана похвасталась бородой, которую она растила 35 лет и ни разу не брила. С необычной женщиной поговорил корреспондент «Sputnik Казахстан».

Мухтабар Тораеву из села Турбат Казыгуртского района Туркестанской области на юге страны знают все соседи. 70-летняя женщина рассказала, что ее борода начала расти в 34-35 лет, а со временем появились и усы. Тораева не сильно удивилась: растительность на лице была у ее матери, бабушки по материнской линии и родной сестры. К моменту появления бороды женщина давно была замужем, родила сына и дочь.

Тораева не переживала из-за своей особенности, к тому же ее поддерживал супруг. «Муж гордился мной всегда. Говорил, что такой жены нет ни у кого. Когда у меня появилась борода, он не стал смотреть на это как на что-то странное. Наоборот, говорил, что нужно ухаживать, ведь это дар Аллаха», — рассказала женщина.

Старушка ни разу не пыталась сбрить бороду: как-то на ужине во время мусульманского поста к ней подошла пожилая женщина и велела ей ни за что не избавляться от растительности на лице под угрозой болезни.

Сейчас длина бороды Тораевой составляет около 16 сантиметров. Ее внуки и правнуки с удовольствием ухаживают за растительностью на лице женщины. Она уже привыкла к любопытным взглядам, смеется над вопросами односельчан о бороде и признается, что гордится ею. Тораеву уважают, нередко приглашают провести национальные обряды и просят у нее благословения.

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