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Бывший СССР
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02:36, 19 июля 2026Бывший СССР

В Киеве высказались об отставках в правительстве фразой «мы обречены»

Бескрестнов: Украина обречена, если военное руководство не будет динамичным
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Украина рискует потерпеть поражение, если ее военное руководство не будет динамичным. Об этом заявил в Telegram внештатный советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Флэш Бескрестнов, комментируя недавние отставки в правительстве.

«Если военное руководство не будет современным и динамичным, если оно не будет реагировать на вызовы, которые бросает враг, мы обречены», — написал он.

По словам советника, Украине нужна «сильная, современная, дружественная и продуктивная» тройка, состоящая из министра обороны, главнокомандующего и начальника Генштаба. «Я обещаю — вы будете поражены тем, что это даст и на что мы способны», — отметил Бескрестнов.

Ранее стало известно, что в Киеве задумались о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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