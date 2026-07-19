В Киеве высказались об отставках в правительстве фразой «мы обречены»

Бескрестнов: Украина обречена, если военное руководство не будет динамичным

Украина рискует потерпеть поражение, если ее военное руководство не будет динамичным. Об этом заявил в Telegram внештатный советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Флэш Бескрестнов, комментируя недавние отставки в правительстве.

«Если военное руководство не будет современным и динамичным, если оно не будет реагировать на вызовы, которые бросает враг, мы обречены», — написал он.

По словам советника, Украине нужна «сильная, современная, дружественная и продуктивная» тройка, состоящая из министра обороны, главнокомандующего и начальника Генштаба. «Я обещаю — вы будете поражены тем, что это даст и на что мы способны», — отметил Бескрестнов.

Ранее стало известно, что в Киеве задумались о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.