Россиянам назвали способы перенести жару

Врач Абызов: Чтобы перенести жару, нужно пить 1,5–2 л воды в день и пользоваться кремом

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов в беседе с РИА Новости назвал несколько правил, позволяющих лучше переносить жару.

По его словам, прежде всего нужно поддерживать водный режим, чтобы избежать обезвоживания. «Взрослым рекомендуется выпивать примерно 1,5–2 литра жидкости в сутки, при отсутствии противопоказаний», — сказал врач.

Если человек сильно потеет или преодолевает физическую нагрузку, объем жидкости стоит увеличить на 500-1000 миллилитров. При этом Абызов отметил, что сладкие и алкогольные напитки следует исключить.

Как добавил врач, нужно обязательно использовать солнцезащитный крем. Он наносится на открытые участки кожи за 15–30 минут до улицы. Для прогулок по городу следует выбирать средства с SPF-фактором не ниже 30, а при долгом пребывании на солнце, например, в горах или на пляже — не менее 50.

Также Абызов рекомендует носить свободную светлую одежду и головной убор. Уличную физическую активность он советует перенести на утро и на вечер. Тем же, кто работает на улице, по словам врача, стоит делать регулярные перерывы, укрываясь в тени или в прохладном помещении.

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