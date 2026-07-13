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Забота о себе
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15:30, 13 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила некоторых людей об особой опасности холодных напитков в жару

Гастроэнтеролог Головчанская: Холодные напитки могут вызвать спазм пищевода
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaiskynet Studio / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская рассказала, для кого холодные напитки в жару могут быть опасны. Об этом она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Ледяная вода, мороженое и прохладительные напитки в жару безопасны для большинства людей. Отказаться от них стоит только людям, у которых холодные продукты и напитки вызывают спазм пищевода», — отметила врач.

Головчанская уточнила, что такой спазм может сопровождаться болью или сдавливанием за грудиной. Иногда человеку становится трудно глотать, а иногда у него появляется ощущение, что пища застряла.

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Людям, которые замечали у себя подобную реакцию, Головчанская посоветовала не пить воду прямо из холодильника и не добавлять в напитки много льда. Доктор также уточнила, что тем, у кого холодные напитки не вызывают спазма, пить их можно.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая раскрыла последствия употребления кофе натощак. Она предупредила, что напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке.

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