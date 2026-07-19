Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:29, 19 июля 2026Мир

В США раскрыли ложь Запада о событиях на СВО

Аналитик Мэтлок: Запад обманывает, заявляя о защите демократии на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала заявил, что западные страны, оказывая помощь Украине в противостоянии с Россией, не борются за демократию, как они это представляют.

По его словам, европейские государства, продолжая поддерживать Киев, не обращают внимания на угрозы для себя и при этом обрекают украинцев на огромные страдания. Сама идея о защите демократии в данном контексте, по мнению Мэтлока, является абсурдной.

Дипломат также обратил внимание, что украинское правительство сформировалось в результате конфликта, а президент Украины Владимир Зеленский не был избран в ходе честных выборов, и, судя по опросам, сегодня он не смог бы получить поддержку избирателей.

Мэтлок считает, что европейские политики действуют вопреки интересам украинского народа: большинство граждан Украины хотели бы прекращения боевых действий, однако Великобритания, Германия и Франция продолжают подталкивать их к продолжению войны, что идет вразрез с их собственными интересами.

В марте Госдепартамент США объявил о поиске специалиста, на которого возложат ответственность по координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    По Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет
    В США забеспокоились из-за негативного влияния антироссийских санкций на доллар
    В российском регионе ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА ВСУ
    Поезд из Москвы до черноморского курорта станет ежедневным
    Скандально известного кикбоксера арестовали по обвинению в изнасиловании и торговле людьми
    Россия нашла способы нейтрализовать новейшие БПЛА ВСУ
    Момент мощного прилета по Киеву попал на видео
    Госдеп США и ЕС начали оплачивать массаж украинским ЛГБТ-боевикам
    В США раскрыли ложь Запада о событиях на СВО
    В Киеве после массированных ударов обрушилась станция метро
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok