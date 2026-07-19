Аналитик Мэтлок: Запад обманывает, заявляя о защите демократии на Украине

Бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала заявил, что западные страны, оказывая помощь Украине в противостоянии с Россией, не борются за демократию, как они это представляют.

По его словам, европейские государства, продолжая поддерживать Киев, не обращают внимания на угрозы для себя и при этом обрекают украинцев на огромные страдания. Сама идея о защите демократии в данном контексте, по мнению Мэтлока, является абсурдной.

Дипломат также обратил внимание, что украинское правительство сформировалось в результате конфликта, а президент Украины Владимир Зеленский не был избран в ходе честных выборов, и, судя по опросам, сегодня он не смог бы получить поддержку избирателей.

Мэтлок считает, что европейские политики действуют вопреки интересам украинского народа: большинство граждан Украины хотели бы прекращения боевых действий, однако Великобритания, Германия и Франция продолжают подталкивать их к продолжению войны, что идет вразрез с их собственными интересами.

В марте Госдепартамент США объявил о поиске специалиста, на которого возложат ответственность по координации закупок дронов и другой высокотехнологичной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).