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Забота о себе
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10:36, 1 августа 2026Забота о себеЭксклюзив

Невролог назвала появляющийся по утрам симптом проблем с сосудами

Невролог Бутенко: Головная боль по утрам может быть симптомом проблем с сосудами
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала, какой симптом, появляющийся по утрам, может указывать на проблемы с сосудами. Его врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Регулярная головная боль по утрам может быть первым сигналом проблем с сосудами. Особенно внимательно стоит относиться к этой проблеме, если вместе с болью появляются головокружение, шум в ушах, тошнота, мушки перед глазами или неустойчивость при ходьбе», — предупредила Бутенко.

При этом врач подчеркнула: единичные случаи утренней головной боли, особенно после бессонной ночи, еще ни о чем не говорят. Но если человек регулярно сразу после пробуждения чувствует давление или распирание в голове, списывать это каждый раз на усталость уже не стоит, посоветовала она.

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Срочная медицинская помощь нужна при внезапной сильной головной боли, особенно если раньше ее не было, добавила Бутенко. Она также призвала вызвать врача, если головная боль сопровождается слабостью в руке или ноге, перекосом лица, нарушением речи, двоением в глазах, рвотой или потерей сознания.

Ранее невролог Миляуша Мамадалиева раскрыла самую вредную вечернюю привычку. Она заявила, что поздний прием пищи ухудшает качество сна.

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