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18:04, 21 ноября 2022Забота о себе

Подросток с «синдромом оборотня» рассказал об издевательствах в школе

Daily Mail: 17-летний юноша из Индии с гипертрихозом пообещал всегда оставаться счастливым

Кадр: Lalit Patidar / YouTube

Лалит Патидар из индийского штата Мадхья-Прадеш рассказал о редком заболевании и пообещал, несмотря на все трудности, всегда оставаться счастливым и делать счастливыми окружающих. Его историю рассказала газета Daily Mail.

У 17-летнего юноши гипертрихоз, или «синдром оборотня» — заболевание, при котором на всех участках тела и головы растут волосы. Симптомы у Патидара начали проявляться с шести лет. Именно тогда он стал жертвой издевательств в школе. Сверстники обзывали Патидара «обезьяной» и «привидением», бросали в него камнями и боялись к нему приближаться.

Несмотря на это, с течением времени подросток перестал стесняться внешности и понял, что это не помешает ему радоваться жизни. Патидар учится в 12 классе и помогает своему отцу-фермеру в поле. Он мечтает стать блогером и прославиться.

В настоящее время для борьбы с гипертрихозом нет лекарства, но юноша научился жить со своим заболеванием. Подросток уверен, что именно оно делает его уникальным. «За свою жизнь я узнал много нового, но самое главное — понял, что я один на миллион. Я должен жить полной жизнью и никогда не сдаваться. Я всегда хочу двигаться только вперед и быть счастливым», — поделился он жизненным кредо.

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При гипертрихозе на лице, руках и других частях тела человека вырастает аномальное количество тонких волос длиной до пяти сантиметров. Избыточное оволосение может проявляться сразу после рождения или в зрелом возрасте у представителей любого пола.

Ранее сообщалось, что Аннет Лоуренс из Великобритании перестала брить постоянно растущую бороду из-за оскорблений в сети. Женщина смогла повысить осведомленность людей о своем диагнозе и помочь женщинам, имеющим такие же проблемы со здоровьем.

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Алиса Удовик
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