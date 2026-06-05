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15:51, 5 июня 2026Мир

Премьер Болгарии предупредил о риске ядерной эскалации из-за Украины

Радев: Попытки ЕС победить Россию на Украине повышают риск ядерной эскалации
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Попытки Европейского союза (ЕС) «победить» Россию через конфликт на Украине повышают риск ядерной эскалации. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает РИА Новости.

«Европа пытается достичь... победы над крупнейшей ядерной державой мира», — отметил политик.

Такие действия ведут к чрезвычайному повышению риска ядерной эскалации, подчеркнул Радев. Он добавил, что Болгария поддерживает усилия по достижению мира на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к разговорам с представителями Европы. По его словам, им достаточно взять телефон и набрать номер. Песков также назвал тупиковым путь молчания между Россией и Европой, поскольку количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле.

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