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14:19, 5 июня 2026Наука и техника

Старым смартфонам нашли неожиданное применение

BGR: Старые смартфоны посоветовали использовать как видеорегистратор или фоторамку
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Журналисты издания BGR рассказали, как можно использовать старые смартфоны. Материал доступен на сайте медиа.

По словам авторов, существует множество способов дать неиспользуемому телефону вторую жизнь. В первую очередь они отметили, что современные девайсы имеют качественную основную камеру, поэтому устройства можно использовать как беспроводную веб-камеру для компьютера. Также из девайса можно сделать пульт управления техникой.

В заметке отмечает, что телефоны могут выступать в качестве видеорегистратора: «Подобные гаджеты для автомобиля могут быть дорогими, а это значит, что они не всегда являются подходящим вариантом для всех», — отметили журналисты. Кроме того, старый аппарат можно подключать к розетке и пользоваться им в качестве будильника или фоторамки. Еще одно неожиданное применение устройства — электронная книга.

Неиспользуемые девайсы также можно настроить как камеру видеонаблюдения в доме. Журналисты BGR заметили, что если аппарат имеет мощное железо, то можно использовать его как мини-приставку для видеоигр или аудиоплеер для прослушивания музыки.

Ранее авторы портала BGR рассказали, что обычный складной смартфон должен проработать не менее полутора лет. В материале говорится, что часто у телефона начинаются проблемы с шарниром или защитной пленкой.

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