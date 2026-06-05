Старым смартфонам нашли неожиданное применение

BGR: Старые смартфоны посоветовали использовать как видеорегистратор или фоторамку

Журналисты издания BGR рассказали, как можно использовать старые смартфоны. Материал доступен на сайте медиа.

По словам авторов, существует множество способов дать неиспользуемому телефону вторую жизнь. В первую очередь они отметили, что современные девайсы имеют качественную основную камеру, поэтому устройства можно использовать как беспроводную веб-камеру для компьютера. Также из девайса можно сделать пульт управления техникой.

В заметке отмечает, что телефоны могут выступать в качестве видеорегистратора: «Подобные гаджеты для автомобиля могут быть дорогими, а это значит, что они не всегда являются подходящим вариантом для всех», — отметили журналисты. Кроме того, старый аппарат можно подключать к розетке и пользоваться им в качестве будильника или фоторамки. Еще одно неожиданное применение устройства — электронная книга.

Неиспользуемые девайсы также можно настроить как камеру видеонаблюдения в доме. Журналисты BGR заметили, что если аппарат имеет мощное железо, то можно использовать его как мини-приставку для видеоигр или аудиоплеер для прослушивания музыки.

Ранее авторы портала BGR рассказали, что обычный складной смартфон должен проработать не менее полутора лет. В материале говорится, что часто у телефона начинаются проблемы с шарниром или защитной пленкой.