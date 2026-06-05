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04:19, 5 июня 2026Наука и техника

Раскрыт срок жизни новых смартфонов

BGR: Срок жизни складного смартфона составил не менее полутора года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: FaceBorn / Shutterstock / Fotodom

Обычный складной смартфон должен проработать не менее полутора года. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа отметили, что складные смартфоны относительно недавно появились на рынке и являются новыми видами устройств. Авторы портала ознакомились с отзывами владельцем девайсов со складным дисплеем и раскрыли ориентировочной сроки жизни подобных гаджетов.

Судя по обзорам пользователей, складные смартфоны при хорошем обращении могут протянуть столько же, сколько обычные телефоны. Однако у них есть особенность конструкции — шарнир и защитная пленка, покрывающая экран. Журналисты выяснили, что довольно часто эта пленка начинает отходить от корпуса спустя полтора года использования.

Также устройства с гибким экраном имеют гораздо более сложную конструкцию по сравнению с привычными телефонами в формате моноблока. В этой связи любое падение может оказаться для складного гаджета фатальным, а его ремонт обойтись в очень крупную сумму.

Журналисты BGR также призвали не ориентироваться на тесты, которые проводит производитель. Так, Samsung уверяет, что ее актуальный флагман Galaxy Z Fold 7 может выдержать до 500 тысяч складываний, но такие эксперименты проводятся в лабораторных и приближенных к идеальным условиях.

Ранее авторы издания BGR выбрали лучшие смартфоны с большим дисплеем. В список попали iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra и другие устройства.

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