Раскрыт срок жизни новых смартфонов

BGR: Срок жизни складного смартфона составил не менее полутора года

Обычный складной смартфон должен проработать не менее полутора года. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа отметили, что складные смартфоны относительно недавно появились на рынке и являются новыми видами устройств. Авторы портала ознакомились с отзывами владельцем девайсов со складным дисплеем и раскрыли ориентировочной сроки жизни подобных гаджетов.

Судя по обзорам пользователей, складные смартфоны при хорошем обращении могут протянуть столько же, сколько обычные телефоны. Однако у них есть особенность конструкции — шарнир и защитная пленка, покрывающая экран. Журналисты выяснили, что довольно часто эта пленка начинает отходить от корпуса спустя полтора года использования.

Также устройства с гибким экраном имеют гораздо более сложную конструкцию по сравнению с привычными телефонами в формате моноблока. В этой связи любое падение может оказаться для складного гаджета фатальным, а его ремонт обойтись в очень крупную сумму.

Журналисты BGR также призвали не ориентироваться на тесты, которые проводит производитель. Так, Samsung уверяет, что ее актуальный флагман Galaxy Z Fold 7 может выдержать до 500 тысяч складываний, но такие эксперименты проводятся в лабораторных и приближенных к идеальным условиях.

Ранее авторы издания BGR выбрали лучшие смартфоны с большим дисплеем. В список попали iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra и другие устройства.