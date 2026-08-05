Звезда «Дома-2» развелась с мужем на 15 лет младше нее

Звезда шоу «Дом-2» Надежда Ермакова развелась с мужем на 15 лет младше нее

Бывшая участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова развелась с мужем Даниэлем Чистовым, который младше нее на 15 лет. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ну вот и все, официально разведены! Впереди долгая смена документов», — написала звезда «Дома-2». Она также показала свидетельство о расторжении брака.

Ермакова добавила, что тяжело переживала расставание с супругом. «Впала в жуткую депрессию, даже ходила к психиатру, потому что сама понимала, что не справляюсь», — сказала она и пожаловалась, что из-за переживаний по поводу развода поправилась на 12 килограммов.

Ермакова и Чистов поженились в 2022 году. Этот брак стал первым для телезвезды.

Ранее Ермакова рассказала, что ей едва не удалили матку из-за болезни. По словам экс-участницы «Дома-2», в итоге она нашла врача, который помог ей сохранить орган.