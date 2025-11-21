Звезде «Дома-2» едва не удалили матку

Экс-участница «Дома-2» Ермакова заявила, что ей планировали удалить матку

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, что ей планировали удалить матку. Подробностями она поделилась в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда телешоу не уточнила, какой именно диагноз ей поставили, однако рассказала, что из-за него ей хотели удалить репродуктивный орган. Ермакова отметила, что врачи говорили ей, что сохранить матку едва ли получится. «Я ревела, срывалась, но продолжала искать клиники и хирургов, кто не побоится, возьмется за мой случай, сохранив органы. А в ушах звенело: "Что вы хотите с таким диагнозом?"» — рассказала телезвезда о своих переживаниях.

Она добавила, что в итоге нашла врача, который согласился помочь и назвал ее случай сложным, но не безнадежным. Звезда проекта добавила, что операцию назначили на декабрь. «[После операции] неделя постельного режима, и можно идти дальше. А после двух месяцев восстановления можно и спортом будет заниматься, и в бани ходить», — написала она.

Ранее Ермакова рассказала, что заразилась неизвестной болезнью. Она заявила, что из-за недуга у нее раздуло лицо и тело.