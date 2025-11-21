Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:19, 21 ноября 2025Интернет и СМИ

Звезде «Дома-2» едва не удалили матку

Экс-участница «Дома-2» Ермакова заявила, что ей планировали удалить матку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stefamerpic / Freepik

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Надежда Ермакова рассказала, что ей планировали удалить матку. Подробностями она поделилась в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда телешоу не уточнила, какой именно диагноз ей поставили, однако рассказала, что из-за него ей хотели удалить репродуктивный орган. Ермакова отметила, что врачи говорили ей, что сохранить матку едва ли получится. «Я ревела, срывалась, но продолжала искать клиники и хирургов, кто не побоится, возьмется за мой случай, сохранив органы. А в ушах звенело: "Что вы хотите с таким диагнозом?"» — рассказала телезвезда о своих переживаниях.

Она добавила, что в итоге нашла врача, который согласился помочь и назвал ее случай сложным, но не безнадежным. Звезда проекта добавила, что операцию назначили на декабрь. «[После операции] неделя постельного режима, и можно идти дальше. А после двух месяцев восстановления можно и спортом будет заниматься, и в бани ходить», — написала она.

Ранее Ермакова рассказала, что заразилась неизвестной болезнью. Она заявила, что из-за недуга у нее раздуло лицо и тело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    Министра спорта Михаила Дегтярева заметили в часах как у Путина

    Неподобающие действия курьера «ВкусВилла» попали на видео

    Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости