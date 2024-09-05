Звезда «Дома-2» пожаловалась на раздувшееся от неизвестной болезни тело

Экс-участница «Дома-2» Ермакова заявила, что заразилась неизвестной болезнью

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Надежда Ермакова заявила, что заразилась неизвестной болезнью. Об этом она написала своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда проекта пожаловалась, что одним у нее поднялась высокая температура, которую она не может сбить. «Давление критично низкое, а температура не сбивается. Странный вирус или что-то непонятное. Лицо и тело раздуло, горло болит, голова трещит», — описала экс-участница телестройки свои симптомы.

Позднее Ермакова добавила, что температура поднялась до 40.2. По ее словам, в последний раз такой показатель она видела 10 лет назад, когда заболела ангиной.

Ранее известный стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на проблемы со здоровьем. Он рассказал, что у него бывают сильные мигрени, во время которых он не может видеть, говорить и двигаться.