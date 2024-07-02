Комик с ТНТ пожаловался на проблемы со здоровьем

Комик Коваль заявил, что у него бывают сильные мигрени

Российский комик Дмитрий Коваль, выступавший в программе Stand Up на канале ТНТ, пожаловался на проблемы со здоровьем. Свои недуги он описал в видео, доступном на YouTube-канале «Канал Коваля».

Коваль заявил, что у него бывают сильные мигрени. Так, за май у него было около 15-18 приступов. Он добавил, что во время мигреней он не только испытывает головную боль, но и практически ничего не видит. «Процентов 70 я ничего не вижу, не могу говорить, не могу смотреть, не могу дышать, не могу двигаться», — рассказал юморист.

Комик добавил, что начал замечать проблемы с дыханием через нос. По его словам, он стал храпеть во время сна, а также гнусаво разговаривать.

Ранее комик Николай Андреев рассказал о проблемах со здоровьем. Он сообщил, что посещал врача, который нашел у него неизвестную опухоль.