Популярный российский комик рассказал о проблемах со здоровьем

Популярный российский комик Николай Андреев рассказал о проблемах со здоровьем. Подробности он раскрыл в подкасте для YouTube-канала стендап-комика Владимира Бухарова.

Юморист вспомнил, что недавно обратился к врачу с одной медицинской проблемой. «Доктор говорит: "Это либо киста, либо опухоль, либо это начало онкологии"», — рассказал Андреев. Комик добавил, что, по словам доктора, его проблема могла быть вызвана стрессом.

Андреев стал известен благодаря участие в юмористическом проекте Stand-up Club №1. Он принимал участие в интернет-шоу «Разгоны», «Книжный клуб» и других. В одном из своих выступлений Андреев рассказал, что оформляет инвалидность из-за болезни Бехтерева — поражения суставов позвоночника.

Ранее известная российская блогерша Ида Галич рассказала, что вызвала скорую из-за проблем со здоровьем. Галич обратилась к медикам из-за защемления шеи.

