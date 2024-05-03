Ида Галич вызвала скорую помощь из-за проблем со здоровьем

Блогерша Ида Галич вызвала скорую помощь из-за защемления шеи

Блогерша и телеведущая Ида Галич в свой 34-й день рождения вызвала скорую помощь из-за проблем со здоровьем, связанных с защемлением шеи. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

Галич показала, что во время отдыха в Сочи к ней приехали сотрудники скорой помощи. Блогерша опубликовала видео, на котором медик поет: «С днем рождения!»

«Без паники. У меня защемило шею. Вхожу в 34 красиво!» — объяснила происходящее Галич в еще одном посте, опубликованном в ее Telegram-канале.

Ранее стало известно, что мать Иды Галич Зарина попала в больницу в Москве после того, как упала и разбила голову в отеле. Утверждалось, что женщина травмировалась в одном из московских отелей во время отдыха с дочерью в SPA. По словам блогерши, ее матери наложили швы, кроме того, ей сделали укол.

Ида Галич — российская телеведущая, видеоблогерша, певица. Участница юмористических проектов КВН, «Comedy Баттл» и других. Прославилась благодаря своему блогу в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где публиковала юмористическим ролики. Ида Галич родилась 3 мая 1990 года.