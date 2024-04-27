Мать Иды Галич разбила голову в отеле и попала в больницу

Мать Иды Галич попала в Боткинскую больницу из-за разбитой в отеле головы

Мать блогерши и телеведущей Иды Галич Зарина попала в больницу в Москве после того, как упала и разбила голову в отеле. Об этом стало известно Mash.

Отмечается, что женщина травмировалась в одном из московских отелей во время отдыха с дочерью в SPA. «Завершив процедуры, пенсионерка упала и ударилась головой об пол. Сотрудники увидели кровь и срочно вызвали скорую», — говорится в сообщении.

Мать Галич доставили в Боткинскую больницу. По данным издания, ей продезинфицировали рану и перевязали голову, после чего отпустили домой.

Телеведущая в своем Telegram-канале подтвердила травму матери. «Несколько дней назад мама правда упала и разбила голову. Работники отеля сработали оперативно и вызвали скорую», — написала Галич. По словам телезвезды, ее матери наложили швы и поставили укол.

Блогерша также заверила, что сейчас с ее матерью все хорошо.

Ранее сообщалось, что Галич пожаловалась на травлю в интернете. Она выразила надежду на то, что в России примут закон, защищающий от нападок в сети.