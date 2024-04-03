Ида Галич пожаловалась на травлю в анонимном Telegram-канале

Популярная российская блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась в Telegram на травлю в интернете.

Галич рассказала, что анонимный Telegram-канал недавно опубликовал критический пост о ней и сыне. Блогерша заявила, что обычно не обращает внимания на подобные посты, если они касаются нее, однако публикация о ребенке ее возмутила.

«Вот такие анонимы-вонючки, которые просто занимаются в социальных сетях травлей и не создают для общества ничего полезного... зачем они нужны?! Я очень надеюсь, что в ближайшее время за вас возьмутся органы, что появится какой-то закон о травле, позволяющий уберечь людей от подобных психов», — добавила она.

Галич также отметила, что будет следить за рекламой в аккаунте, который выложил пост о ее ребенке. Она заверила, что внесет в черный список рекламодателей, покупающих интеграции у этого канала, и не будет с ними сотрудничать. «Покупая рекламу на таком ресурсе, компании по факту поддерживают травлю меня и моего ребенка», — заявила ведущая.

Ранее Галич отреагировала на критику ее внешности в Telegram. Блогерша заявила, что довольна собой, и заверила, что чувствует себя прекрасно.