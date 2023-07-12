Ида Галич отреагировала на критику своей внешности

Галич после поста с критикой ее внешности в Telegram заявила, что довольна собой

Популярная блогерша и ведущая Ида Галич отреагировала на пост с критикой ее внешности, опубликованный в Telegram-канале «Двойная сплошная». В своем Telegram блогерша заявила, что ее полностью устраивает, как она выглядит.

Галич разместила скриншот поста, в котором авторы оставили язвительный комментарий о размере ее груди. «Вот пожалуйста, Telegram-канал, который переодически казался мне забавным (...), видимо, имеет несколько админов. Один из них туп и невоспитан», — написала ведущая.

Блогерша добавила, что она довольна внешностью и физической формой и чувствует себя прекрасно. Она также сочла, что автор поста с критикой в ее адрес рос в семье, где ему часто указывали на его недостатки. «Я очень надеюсь, что однажды, дорогой админ, вы проснетесь абсолютно счастливым. И не будет уже в вас столько желчи», — заключила ведущая.

После того как Галич опубликовала пост, администраторы «Двойной сплошной» ответили на ее публикацию. Они написали, что относятся к ней с уважением, и пошутили, что отправили автора поста о ней «на передержку в солнечный Дубай».

Ранее Галич поблагодарила Telegram-каналы за то, что они пишут о ее YouTube-шоу «Есть вопросики». Блогерша также заявила, что ее шоу набирает на YouTube столько же просмотров, сколько ролики ее коллег, у которых в два-три раза больше подписчиков.