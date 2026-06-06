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21:25, 6 июня 2026МирЭксклюзив

В Сербии раскрыли последствия притока российских релокантов

Попович: Приток граждан РФ в Сербию оказал положительное влияние на экономику
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПМЭФ

Фото: Maria Ivanova / Unsplash

Массовый переезд российских граждан в Сербию в последние годы оказал заметное влияние на экономику страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал министр международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненад Попович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Приток большого числа российских граждан в Сербию в последние годы оказал положительное экономическое воздействие, особенно в сферах информационных технологий, услуг, предпринимательства, малого и среднего бизнеса», — сказал политик.

Попович отметил, что в настоящее время в Сербии действуют более 2400 компаний с российским капиталом и около 13 500 индивидуальных предпринимателей из России, и значительная часть их деятельности сосредоточена в IT-секторе. По его оценке, они вносят значительный вклад в развитие и укрепление инновационной экосистемы страны.

Ранее бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил, что власти и граждане страны не хотят быть частью антироссийской истерии. «Мое личное мнение, и думаю, что и мнение большинства сербов, что они абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии. Перед большим конфликтом, мировой войной, всегда есть некая истерия и фобия», — отметил он.

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