Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:12, 6 июня 2026Спорт

Определен фаворит третьего матча финала Кубка Стэнли

Букмекеры считают «Вегас» фаворитом третьего матча финала Кубка Стэнли с «Каролиной»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Определен фаворит третьего матча финала Кубка Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают «Вегас» фаворитом игры с «Каролиной». Поставить на его общую победу можно с коэффициентом 1,87, в то время как успех «Каролины» оценивается с коэффициентом 1,93. В основное время победа «Голден Найтс» идeт с коэффициентом 2,40. Вероятность успеха «Харрикейнз» по итогам 60 минут игры оценивается с котировкой 2,50.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдет 7 июня на площадке «Вегаса». На данный момент счет в серии 1-1. Поединок начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 775 тысяч рублей на победу сборной России в товарищеском матче с Буркина-Фасо с разницей как минимум в четыре мяча. Коэффициент на это событие составлял 7,30, он мог выиграть почти 5 миллионов рублей. Тем не менее, россияне одолели соперника со счетом 3:0 и ставка была проиграна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о бое со спецназовцами ВСУ в Черном море

    В Сербии раскрыли последствия притока российских релокантов

    Назван возможный посредник в диалоге России и Запада

    Потопление катеров ВСУ попало на видео

    ВСУ совершили массированный налет на Россию при помощи более 300 беспилотников

    На Западе раскрыли мотивы Зеленского в письме к Путину

    При ударе ВСУ по российскому региону пострадали четыре человека

    Определен фаворит третьего матча финала Кубка Стэнли

    Стало известно о возможной ликвидации украинского спецназовца за критику Сырского

    Силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok