Букмекеры считают «Вегас» фаворитом третьего матча финала Кубка Стэнли с «Каролиной»

Определен фаворит третьего матча финала Кубка Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают «Вегас» фаворитом игры с «Каролиной». Поставить на его общую победу можно с коэффициентом 1,87, в то время как успех «Каролины» оценивается с коэффициентом 1,93. В основное время победа «Голден Найтс» идeт с коэффициентом 2,40. Вероятность успеха «Харрикейнз» по итогам 60 минут игры оценивается с котировкой 2,50.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдет 7 июня на площадке «Вегаса». На данный момент счет в серии 1-1. Поединок начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 775 тысяч рублей на победу сборной России в товарищеском матче с Буркина-Фасо с разницей как минимум в четыре мяча. Коэффициент на это событие составлял 7,30, он мог выиграть почти 5 миллионов рублей. Тем не менее, россияне одолели соперника со счетом 3:0 и ставка была проиграна.