Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:02, 6 июня 2026Спорт

Россиянин поставил 775 тысяч на матч сборной против Буркина-Фасо и проиграл

Россиянин поставил 775 тысяч на товарищеский матч сборной против Буркина-Фасо и проиграл
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 775 тысяч рублей на товарищеский матч сборной России против Буркина-Фасо. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал победу сборной России с разницей как минимум в четыре мяча. Коэффициент на это событие составлял 7,30, клиент БК мог выиграть почти 5 миллионов рублей.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:0, для захода ставки игроку не хватило одного гола команды Валерия Карпина. Он лишился всего номинала ставки.

Ранее клиент БК выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу российской теннисистки Анны Калинской в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Игрок поставил 1 миллион с коэффициентом 5,50.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о массированной атаке ВСУ на Санкт-Петербург в последний день ПМЭФ

    Во ВЦИОМ оценили влияние технологий на уровень безработицы в России

    Сечин предупредил о последствиях попыток убрать российскую нефть с рынка

    Россиянин поставил 775 тысяч на матч сборной против Буркина-Фасо и проиграл

    Машины Dongfeng в Белоруссии оказались значительно дешевле российских

    Российский подросток попрошайничал в китайском аэропорту из-за модельного агентства

    Над Севастополем уничтожили десятки беспилотников ВСУ

    Посол Азербайджана оценил шансы Европы отказаться от нефти и газа

    В Польше провалились попытки переименовать «русские вареники» в «украинские»

    Захарова рассказала о личных качествах Лаврова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok