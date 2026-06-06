Россиянин поставил 775 тысяч на матч сборной против Буркина-Фасо и проиграл

Россиянин поставил 775 тысяч на товарищеский матч сборной против Буркина-Фасо и проиграл

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 775 тысяч рублей на товарищеский матч сборной России против Буркина-Фасо. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал победу сборной России с разницей как минимум в четыре мяча. Коэффициент на это событие составлял 7,30, клиент БК мог выиграть почти 5 миллионов рублей.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:0, для захода ставки игроку не хватило одного гола команды Валерия Карпина. Он лишился всего номинала ставки.

Ранее клиент БК выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу российской теннисистки Анны Калинской в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Игрок поставил 1 миллион с коэффициентом 5,50.