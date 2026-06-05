Матч в Воронеже принес игроку более 11 миллионов рублей

Игрок выиграл более 11 миллионов рублей, поставив на матч ФНЛ «Факел» — «Спартак»

Букмекерская контора назвала крупнейший выигрыш сезона-2025/2026. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин в лайве поставил на индивидуальный тотал «Факела» в домашнем матче со «Спартаком» из Костромы в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ставка на тотал воронежцев больше 2,5 гола с коэффициентом 8,50 сыграла, а игрок получил более 11 миллионов рублей при номинале 1 303 750 рублей.

Встреча 18-го тура прошла 10 ноября 2025 года в Воронеже. Она завершилась со счетом 3:2 в пользу «Факела».

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл 5,5 миллиона рублей, поставив на победу российской теннисистки Анны Калинской в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против представляющей Австрию Анастасии Потаповой. Игрок поставил 1 миллион с коэффициентом 5,50.