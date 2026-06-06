Потопление катеров ВСУ попало на видео

Потопление катеров ВСУ в Черном море попало на видео

Бой российских военных с катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море, в результате чего украинские плавательные средства были потоплены, сняли на видео. Запись опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Прицельная марка наводится на корму первой лодки. Кильватер во все море, идут на максимуме — думают, что проскочат. Не проскочили. Удар в борт, катер встает колом, валит черный жирный дым», — подписал видеозапись Коц.

Ранее сообщалось, что на борту катеров находились украинские спецназовцы: морпехи и бойцы Сил специальных операций.