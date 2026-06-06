ВСУ совершили массированный налет на Россию при помощи более 300 беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении 339 беспилотников ВСУ за 13 часов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 июня неоднократно пытались нанести удары по территории России. Всего в массированном налете на страну было задействовано более 300 беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Попытки атаковать российские регионы предпринимались украинской армией в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени. Под ударом оказались 13 регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская области, Московский регион, Республика Крым. Также дроны были уничтожены над акваторией Черного моря.

Всего за 13 часов в небе над Россией сбили 339 беспилотников ВСУ.

Ранее стало известно, что при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области пострадали пять человек, включая четверых детей.