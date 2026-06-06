Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 6 июня 2026Мир

На Западе раскрыли мотивы Зеленского в письме к Путину

Дэвис: Зеленский пытался спровоцировать резкий ответ России хамским тоном письма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Владимир Зеленский с помощью письма, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину, пытался спровоцировать масштабный ответ России. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, передает РИА Новости.

По его мнению, на это указывает хамский тон обращения. Дэвис отметил, что глава Украины попытался таким образом «втянуть западные страны в открытый конфликт с Россией под предлогом поддержки Украины».

Ранее Путин 5 июня отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ. По словам российского президента, послание содержит «очевидные элементы хамства». Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал письмо Зеленского президенту России клоунской выходкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о бое со спецназовцами ВСУ в Черном море

    В Сербии раскрыли последствия притока российских релокантов

    Назван возможный посредник в диалоге России и Запада

    Потопление катеров ВСУ попало на видео

    ВСУ совершили массированный налет на Россию при помощи более 300 беспилотников

    На Западе раскрыли мотивы Зеленского в письме к Путину

    При ударе ВСУ по российскому региону пострадали четыре человека

    Определен фаворит третьего матча финала Кубка Стэнли

    Стало известно о возможной ликвидации украинского спецназовца за критику Сырского

    Силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok