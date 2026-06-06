На Западе раскрыли мотивы Зеленского в письме к Путину

Дэвис: Зеленский пытался спровоцировать резкий ответ России хамским тоном письма

Владимир Зеленский с помощью письма, адресованного российскому лидеру Владимиру Путину, пытался спровоцировать масштабный ответ России. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, передает РИА Новости.

По его мнению, на это указывает хамский тон обращения. Дэвис отметил, что глава Украины попытался таким образом «втянуть западные страны в открытый конфликт с Россией под предлогом поддержки Украины».

Ранее Путин 5 июня отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ. По словам российского президента, послание содержит «очевидные элементы хамства». Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал письмо Зеленского президенту России клоунской выходкой.