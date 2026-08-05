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12:43, 5 августа 2026 (обновлено: 12:51, 5 августа 2026)Россия

Путин встретился с руководством Минобороны

Президент Путин встретился с руководством Минобороны России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с руководством Минобороны страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Во встрече в частности принял участие министр обороны России Андрей Белоусов. Предыдущая встреча Путина с ним прошла в конце июля.

Во время совещания глава государства потребовал доклад о ситуации в зоне СВО, а также произвел ряд перестановок в командовании группировками.

До этого президент Владимир Путин отмечал, что Россия добьется целей специальной военной операции. Глава государства также указывал, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.

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