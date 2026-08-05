Пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик не выжили при ударе ВСУ по Геленджику

Пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик не выжили при ударе дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику. Родители мальчика в тяжелом состоянии и не в курсе трагедии с ребенком. Такие новые подробности о жертвах атаки появились у Telegram-канала «Осторожно, новости».

Девочка получила серьезные травмы на пляже, ее довезли до больницы, но не спасли. Она приехала на отдых из поселка Майский в Ростовской области. Женщину госпитализировали. Знакомая семьи отметила, что россиянке провели операцию на глазу, сейчас она в состоянии средней степени тяжести. Не выжившая девочка воспитывалась в многодетной семье: у нее трое братьев и сестра.

У супругов, потерявших сына во время атаки ВСУ в Геленджике, остался младший ребенок. Состояние обоих родителей тяжелое: жена получила осколочные ранения ноги, в больнице ей хотели проводить ампутацию. Предварительно, врачам удалось сохранить ногу.

По последней информации, в результате налета украинских дронов в Краснодарском крае 3 августа не выжили семь человек, среди них трое детей. Еще 58 граждан получили травмы.