Россиянин вовлек несовершеннолетнюю в занятие проституцией

В Оренбурге осудят членов группы за вовлечение в проституцию и покупку человека

В Оренбурге осудят членов группы за вовлечение в проституцию и покупку человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они обвиняются по статьям 127.1 («Купля-продажа человека, совершенная с угрозой применения насилия»), 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией другими лицами») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2022 года 54-летний мужчина с целью получения прибыли создал преступную группу для вовлечения других лиц в занятие проституцией и организации занятия проституцией на территории города. В ней состояло восемь человек. Организатор лично, методом уговоров, обещаний высокого заработка и принуждения вовлек в деятельность трех девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Всего у него было привлечено семь девушек.

Также в 2023 году он совместно со знакомым осуществил покупку 35-летней женщины для вовлечения занятием проституцией. Для этого они подавили волю пострадавшей и угрожали применением физической силы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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