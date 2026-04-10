Россиянина осудили за организацию сетевого бизнеса

В Оренбургской области осудили организатора притонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия и угрозой его применения, организованной группой») и 241 («Организация занятия проституцией другими лицами») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2017 года один из подсудимых создал преступную группу для вовлечения и организации занятия проституцией в Орске. В ее состав вошли оператор, водитель и специалист по подбору персонала.

Организатор подыскал дом, сауну и гостиницы, которые использовал в качестве притонов. Он следил за порядком, а также оплачивал аренду и содержание. В деятельность были вовлечены две девушки, а еще двух заставляли заниматься проституцией под угрозами применения насилия.

Суд приговорил лидера группы к четырем годам колонии общего режима. Остальные получили штрафы в размере от 300 до 400 тысяч рублей. Также в доход государства ушли дом с участком, жилое помещение, два автомобиля, семь телефонов и 1,9 миллиона рублей в качестве эквивалента проданным машинам.

Ранее сообщалось, что более 50 сотрудников бизнеса по оказанию услуг в российском городе получили сроки.