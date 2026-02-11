Более 50 сотрудников бизнеса по оказанию услуг в российском городе получили сроки

В Чите более 50 человек осудили за организацию оказания интимных услуг

В Чите более 50 человек осудили за организацию оказания интимных услуг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Они признаны виновными по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

По данным ведомства, осенью 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу с подельниками, которые подозревались в организации занятия проституцией и привлечении в эту деятельность девушек.

Организатор противоправного бизнеса в течение четырех лет привлекала к работе администраторов и директоров саун и гостиниц, а также водителей, диспетчеров и охранников. Всего следователи проводили следственные действия и собирали доказательства в отношении 53 человек, причастных к деятельности.

Суд приговорил организатора к пяти годам колонии общего режима, а сообщники получили сроки от двух до четырех лет условно.

Ранее сообщалось, что в российском регионе у интим-салона оказался неожиданный покровитель.