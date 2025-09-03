В российском регионе у интим-салона оказался неожиданный покровитель

В Красноярском крае полицейского заподозрили в покровительстве интим-салона

В Красноярском крае 36-летнего сотрудника отдела полиции № 5 заподозрили в покровительстве интим-салону. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчина свою вину не признал, но взяткодательница дала на него изобличающие показания. Он проходит подозреваемым по статье 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией») и будет под арестом до 1 ноября.

По версии следствия, в период с августа 2022 по апрель 2025 года старший оперуполномоченный получил от владелицы массажного салона, оказывающего услуги интимного характера, взятку в размере 400 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал рассказывать о запланированных рейдах полиции.

