Российские полицейские раскрыли оказывающий интимные услуги массажный салон

В Ульяновске задержали трех организаторов борделя под видом массажного салона

В Ульяновске задержали организаторов борделя под видом массажного салона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

По данным ведомства, полицейским поступила информация, что в одном из домов города под видом массажного салона девушки оказывают интимные услуги. При проведении оперативно-разыскных мероприятий по указанному адресу были задержаны три организатора незаконного бизнеса.

Администраторы заведения принимали на работу девушек для оказания интимных услуг, выплачивали им зарплату, следили за порядком и получали деньги от клиентов. Там же задержали шесть девушек в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России.

В ходе обыска обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, денежные средства в размере восьми миллионов рублей и вещественные доказательства, изобличающие вину задержанных.

