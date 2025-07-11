Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:26, 11 июля 2025Силовые структуры

Семейная пара вовлекла в занятие проституцией несовершеннолетнюю россиянку

В Новосибирске осудят мужа и жену за вовлечение в проституцию несовершеннолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске осудят семейную пару за организацию проституции с участием несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они обвиняются по статьям 241 («Организация занятия проституцией, с использованием несовершеннолетних») и 240 («Вовлечение в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 44-летняя женщина и 36-летний мужчина, действуя по предварительному сговору, организовали деятельность по занятию проституцией другими лицами. Семейная пара привлекла в это занятие двух девушек из Новосибирска и двух из Бердска, среди них была одна несовершеннолетняя.

Женщина выполняла функции администратора, а мужчина развозил девушек на заказы и выполнял функции охранника.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российские силовики выявили прикрывавшуюся оздоровительными центрами сеть борделей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уже несколько дней в Подмосковье массово досматривают грузовики. В них ищут дроны. Что известно?

    Россиянам покажут выступления популярных артистов в прямом эфире

    Козловского обвинили в получении денег от стран НАТО

    Молодой человек закопанной в лесу российской студентки сделал признание

    Россиянка получила отек гортани из-за подушки для сна

    В Индии отец застрелил 25-летнюю дочь-теннисистку

    Трампа заподозрили в двойной игре

    Пролетающий над Киевом пассажирский самолет сняли на видео

    Ким Кардашьян продефилировала в серьгах за 29 миллионов рублей

    Россиянин разозлился на дочь-школьницу и сломал ей ногу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости