Семейная пара вовлекла в занятие проституцией несовершеннолетнюю россиянку

В Новосибирске осудят мужа и жену за вовлечение в проституцию несовершеннолетней

В Новосибирске осудят семейную пару за организацию проституции с участием несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они обвиняются по статьям 241 («Организация занятия проституцией, с использованием несовершеннолетних») и 240 («Вовлечение в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 44-летняя женщина и 36-летний мужчина, действуя по предварительному сговору, организовали деятельность по занятию проституцией другими лицами. Семейная пара привлекла в это занятие двух девушек из Новосибирска и двух из Бердска, среди них была одна несовершеннолетняя.

Женщина выполняла функции администратора, а мужчина развозил девушек на заказы и выполнял функции охранника.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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