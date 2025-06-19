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15:16, 19 июня 2025Силовые структуры

Российские силовики выявили прикрывавшуюся оздоровительными центрами сеть борделей

В Омске осудят девять членов группировки за организацию салонов с интим-услугами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Омске осудят девять членов группировки за организацию салонов с интим-услугами. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статьям 241 («Организация занятия проституцией») и 240 («Вовлечение в занятие проституцией») УК РФ.

По данным ведомства, 54-летний организатор бизнеса зарегистрировал фирму, приобрел одно помещение и арендовал второе. Вместе с ним работали восемь сообщников, которые выполняли роли администраторов. Оздоровительные салоны были открыты под видом массажных, но там оказывались сексуальные услуги.

У них трудились 11 девушек, которые были оформлены как массажистки, но занимались проституцией. Фигурантами был установлен график работы, а также система оплаты с бонусами и штрафами.

Их противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники полиции. Задержание проводилось при силовой поддержке Росгвардии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили десять сутенеров.

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