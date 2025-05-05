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12:21, 5 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили 10 сутенеров

В Омске суд приговорил 10 человек за создание притона
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил 10 местных жителей, которые создали в городе сеть притонов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Организатору группировки назначили три года колонии общего режима, трем наиболее активным участникам — от семи месяцев до года колонии общего режима. Остальные отделались принудительными работами на срок от четырех до шести месяцев. Одну женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Осужденных признали виновными по статьям 241 («Организация занятия проституцией») и 240 («Вовлечение в занятие проституцией») УК РФ.

По версии следствия, в июле 2021 года один из осужденных зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы легализовать сеть притонов, которые работали под вывеской массажных салонов. Он привлек несколько человек на должности администраторов, а 25 женщин и один мужчина должны были оказывать интимные услуги.

При этом злоумышленник все оформлял официально — заключал договоры аренды, уборки, охраны помещений и даже установил платежные терминалы и подписал договоры оказания услуг с якобы мастерами массажа.

Ранее сообщалось, что на Кубани 52-летний отец и его 26-летний сын организовали бордель в трехэтажном доме.

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