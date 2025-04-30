Россиянин с сыном организовали бордель в трехэтажном доме

На Кубани арестованы отец и сын, организовавшие бордель в доме

Ну Кубани 52-летний отец и его 26-летний сын организовали бордель в трехэтажном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье об организации и вовлечение в занятие проституцией. Оба мужчины заключены под стражу. Девушки, которых они нанимали, привлечены к административной ответственности.

По данным правоохранителей, фигуранты организовали бордель в доме, расположенном в поселке городского типа Сириус. Подозреваемые находили девушек, готовых оказывать интимные услуги за деньги, и занимались подбором клиентов. Полученные средства они распределяли между собой и сотрудницами.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанут четверо организаторов сети притонов с проститутками.