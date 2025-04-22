Сеть притонов с проститутками обнаружили в четырех районах Петербурга

В Петербурге будут судить четырех организаторов сети притонов с проститутками

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут четверо организаторов сети притонов с проститутками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

По данным ведомства, сеть действовала в четырех районах — Калининском, Красногвардейском, Московском и Невском. На их территории злоумышленники арендовали пять квартир, оборудовали их и разместили девушек для оказания услуг сексуального характера. Для максимальной конспирации незаконная деятельность осуществлялась только по предварительной записи.

В 2024 году для легализации преступных денег один из организаторов приобрел автомобиль за 4 миллиона рублей. Уголовное дело по статьям 241 («Организация занятия проституцией другими лицами, содержание и систематическое предоставление притонов для занятия проституцией») и 174.1 («Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления») УК РФ в отношении двоих мужчин и двух женщин уже направлено в суд.

Против работниц составили протоколы по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ.

Ранее в Калининграде пресекли деятельность преступной группы, организовавшей сеть притонов для занятий проституцией.