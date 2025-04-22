Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:22, 22 апреля 2025Силовые структуры

Сеть притонов с проститутками обнаружили в четырех районах Петербурга

В Петербурге будут судить четырех организаторов сети притонов с проститутками
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пономарев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут четверо организаторов сети притонов с проститутками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

По данным ведомства, сеть действовала в четырех районах — Калининском, Красногвардейском, Московском и Невском. На их территории злоумышленники арендовали пять квартир, оборудовали их и разместили девушек для оказания услуг сексуального характера. Для максимальной конспирации незаконная деятельность осуществлялась только по предварительной записи.

В 2024 году для легализации преступных денег один из организаторов приобрел автомобиль за 4 миллиона рублей. Уголовное дело по статьям 241 («Организация занятия проституцией другими лицами, содержание и систематическое предоставление притонов для занятия проституцией») и 174.1 («Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления») УК РФ в отношении двоих мужчин и двух женщин уже направлено в суд.

Против работниц составили протоколы по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ.

Ранее в Калининграде пресекли деятельность преступной группы, организовавшей сеть притонов для занятий проституцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Окна трясутся, дым валит». Последствия взрывов в воинской части под Владимиром. Рассказы очевидцев и комментарии Минобороны

    Дженнифер Лопес пришла на «Формулу-1» в облегающем латексном комбинезоне

    Зона эвакуации в районе ЧС во Владимирской области выросла

    Растерзавших человека акул подкормили отдыхающие на пляже

    МИД Израиля удалил соболезнования об уходе из жизни Папы Римского

    Сеть притонов с проститутками обнаружили в четырех районах Петербурга

    Зеленский анонсировал обсуждение в Лондоне полного прекращения огня на Украине

    В Госдепе исключили участие Рубио в переговорах по Украине в Лондоне

    Каллас раскритиковала США из-за давления на Россию

    Журова оценила жалобы Гашека на Медведева в МОК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости