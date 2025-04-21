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13:18, 21 апреля 2025Силовые структуры

Три россиянина организовали сеть притонов и вовлекли в проституцию 30 женщин

В Калининграде задержали организаторов сети притонов с проститутками
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Калининградский Следком»

В Калининграде пресекли деятельность преступной группы, организовавшей сеть притонов для занятий проституцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, трое мужчин в 2023 году сняли три помещения и вовлекли в занятие проституцией 30 женщин и одного мужчину, оказывавшего услуги людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Притоны работали под видом массажных салонов и кальянных. Годовой доход сети притонов составлял порядка 500 миллионов рублей.

В качестве администраторов и охранников к деятельности притонов привлекли 12 женщин и пять мужчин. Все фигуранты задержаны, допрошены, им предъявлены обвинения.

Ранее в Красноярске задержали 64-летнюю пенсионерку за организацию проституции.

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