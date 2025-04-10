Российскую пенсионерку задержали за организацию проституции

СК РФ: В Красноярске задержали пенсионерку за вовлечение в проституцию 20 женщин

В Красноярске задержали 64-летнюю пенсионерку за организацию проституции. Всего в этом подозреваются четыре местные жительницы, жертвами обстоятельств стали около 20 женщин, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело в отношении четырех жительниц города 64, 42, 37 и 24 лет. В зависимости от участия каждой они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией), частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой)», — говорится в заявлении.

Следователи полагают, что 64-летняя гражданка организовала преступную группу в 2022-2023 годах. Подозреваемые находили помещения в городе, создавали там притоны под видом массажного салона и стриптиз-клуба для оказания женщинам платных секс-услуг. Они как администраторы курировали работу «сотрудниц», информировали клиентов о стоимости услуг и вели финансовую отчетность.

В региональном СК уточнили, что правоохранительным органам удалось задержать всех подозреваемых. Пенсионерке уже выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге была задержана 50-летняя женщина, организовавшая бордель для любителей постарше в квартире. В ходе обыска силовики обнаружили и изъяли коробку презервативов, пять телефонов и шесть купюр по пять тысяч рублей.