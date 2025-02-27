В российском городе полицейские накрыли бордель для любителей постарше

В Петербурге поймали 50-летнюю женщину, организовавшую бордель в квартире

В Санкт-Петербурге задержана 50-летняя женщина, организовавшая бордель для любителей постарше в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

По данным правоохранителей, фигурантка ранее уже привлекалась к административной ответственности. Она организовала притон в центре города, просторной квартире, расположенной в доме №6 по улице Некрасова. Во время визита оперативников внутри находилось три женщины в возрасте от 41 до 50 лет. Все они доставлены в отдел.

По информации Telegram-канала «78», сейчас полицейские выясняют, сколько всего женщин работало в борделе. Кроме того, при задержании в квартире был проведен обыск. В результате силовики обнаружили и изъяли коробку презервативов, пять телефонов и шесть купюр по пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего организатора борделя с несовершеннолетними для иностранцев.