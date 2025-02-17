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14:21, 17 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе задержали организатора борделя с несовершеннолетней для иностранцев

В Петербурге поймали организатора борделя с несовершеннолетней для иностранцев
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 34-летнего организатора борделя с несовершеннолетними для иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Фигурант — гражданин одного из государств Восточной Азии. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних»).

По данным правоохранителей, подозреваемый организовал бордель, в доме №30 на улице Кораблестроителей под видом караоке-клуба. В нем трудились только его соотечественницы. Среди них три девушки в возрасте от 19 до 24 лет и одна 17-летняя девушка. В отношении девушек полицейские составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).

Полицейские провели обыск помещения. В результате были обнаружены и изъяты денежные средства, тетради с записями, смартфоны и электронные носители информации.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полиция накрыла сеть борделей, которые маскировались под массажные салоны.

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