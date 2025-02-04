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16:07, 4 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе накрыли сеть борделей с проститутками

В ХМАО полиция накрыла сеть борделей, замаскированных под массажные салоны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tattoboo / Shutterstock / Fotodom

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полиция накрыла сеть борделей, которые маскировались под массажные салоны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Бордели действовали в Сургуте, Нягани и Якутии. В них клиентам оказывались услуги сексуального характера за деньги. Полицейские нагрянули одновременно во все притоны.

В результате были доставлены в отделения 35 работниц салонов, а также задержаны предполагаемые организаторы бизнеса — 58-летний мужчина и 37-летняя женщина. Сообщается, что у них была 33-летняя сообщница, которая занималась подбором девушек для оказания интимных услуг. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калининграде полицейские пресекли работу коттеджа с проститутками.

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