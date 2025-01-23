Полицейские пресекли работу притона с проститутками в трехэтажном коттедже

В Калининграде полицейские пресекли работу коттеджа с проститутками

В Калининграде полиция пресекла деятельность располагавшегося в коттедже притона с проститутками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, безопасность притона обеспечивала система из камер видеонаблюдения, ей был оборудован вход в здание и в каждую комнату. Здесь работали три женщины администратора в возрасте 33,34 и 42 лет, а также три нанятые для оказания сексуальных услуг девушки.

Полицейскими устанавливаются организаторы и иные участники противоправной деятельности.

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