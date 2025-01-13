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14:52, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянин хотел заказать проститутку и лишился миллиона рублей из-за мошенников

Мошенники развели на миллион рублей пытавшегося заказать проститутку москвича
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве 41-летнего мужчину, решившего заказать проститутку, обманули на миллион рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, россиянин в конце новогодних праздников решил вызвать в гости девушку за деньги. Он нашел подходящее объявление, но договориться о цене не сумел. На следующий день ему стали звонить люди, представлявшиеся выходцами из криминального мира. Они заявили, что из-за его отказа «сломалась касса» и он должен денег авторитетным людям. В итоге потерпевший перевел телефонным вымогателям почти миллион.

Осознав, что его обманули, мужчина направился в полицию.

Ранее в Москве полицейские выявили 70 борделей в трех округах города и пресекли канал незаконной миграции.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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