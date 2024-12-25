В Москве полиция накрыла 70 борделей и канал незаконной миграции

В Москве полиция накрыла 70 борделей и 20 квартир с нелегальными мигрантами

В Москве полицейские выявили 70 борделей в трех округах города и пресекли канал незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, полицейские провели 90 обысков в жилых помещениях, расположенных на территории Юго-Восточного, Южного и Восточного округов города. В результате было обнаружено 70 притонов для занятия проституцией, а также 20 квартир, в которых проживали незаконные мигранты. В итоге силовики составили 135 протоколов об административном правонарушении.

По информации официального представителя МВД России, в трех регионах России задержаны девять человек — организаторы незаконной деятельности. У них изъяли деньги, банковские карты, мобильные телефоны, носители информации. Кроме того, обнаружена и изъята черная бухгалтерия. Предварительно, сумма криминального дохода организатора составляла более пяти миллионов рублей в месяц. Остальные фигуранты получали 80 тысяч рублей ежемесячно.

В отношении подозреваемых возбуждено 10 уголовных дел по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Они соединены в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Пятеро заключены под стражу, четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 29-летняя местная жительница организовала притон с проститутками под видом спа-салона и попала под суд.